Affitti, città universitarie sempre più care. Dove si spende di più?

Introduzione

Sembra essere ancora lontana la soluzione al problema della crescita vertiginosa del costo degli affitti nei grandi centri urbani italiani, soprattutto nelle città più gettonate dagli studenti universitari.

Nonostante gli appelli e le proteste per arginare il fenomeno, a fronte di un costo della vita sempre più alto, in mancanza di una presa di posizione istituzionale il quadro continua infatti a peggiorare.

A confermare ancora una volta il trend è l’ultima ricerca di Maiora Solutions (piattaforma di analisi e gestione dei dati, ndr), che ha esaminato il prezzo medio dei contratti di locazione in più di 10mila annunci, tra ottobre 2023 e ottobre 2024, per tutte le tipologie di appartamento – dalla stanza singola al quadrilocale – a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. In (quasi) tutti i casi è stato registrato un aumento dei costi. E a Roma alcune soluzioni abitative sono addirittura arrivate a +80% in un anno