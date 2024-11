Bank of England taglia i tassi d'interesse: dal 5% al 4,75%

Il taglio dei tassi della Banca d'Inghilterra

Quello appena effettuato dalla BoE rappresenta il secondo taglio dei tassi nel 2024, dopo quello di agosto (dal 5,25% al 5%). Secondo la Monetary Policy Committee, le pressioni inflazionistiche non sarebbero più un rischio, ma si prevede un ritorno sopra il 2% nei mesi a venire. L'Office for budget responsibility prevede una crescita dell'inflazione oltre il 2% nei prossimi 5 anni. “Il budget ha complicato le cose per la Banca. La combinazione di stimoli fiscali e l’impatto delle elezioni americane rende il futuro più incerto, e un altro taglio in dicembre meno probabile”, ha dichiarato James Smith, UK Economist di Ing, citato dal Sole. Intanto, Goldman Sachs e altri analisti prevedono invece che la Banca d'Inghilterra abbasserà di nuovo i tassi dello 0,25% a dicembre, e lo farà fino a portarli al 2,75% entro la fine del 2025.