Lo stop a fine febbraio 2025 e fino ad allora non sono previsti licenziamenti. Il marchio tedesco, del gruppo Volkswagen, sarebbe in contatto con un potenziale investitore, attivo nei veicoli aziendali, che rileverebbe l'impianto belga travolto dalla crisi delle auto elettriche

Audi chiuderà la sua fabbrica di auto elettriche a Bruxelles, attiva nella produzione dei suv Q8 e-tron, dal 28 febbraio 2025. La decisione sarebbe stata annunciata durante una riunione straordinaria del comitato aziendale. Lo riferiscono i media belgi.

Il marchio tedesco, del gruppo Volkswagen, sarebbe in contatto con un potenziale investitore, attivo nei veicoli aziendali, che rileverebbe l'impianto belga travolto dalla crisi delle auto elettriche. L'azienda ha annunciato che non ci saranno licenziamenti prima di questa data e dopo le vacanze di Natale tutti i reparti riprenderanno a lavorare su due turni. Alcuni mesi fa Audi aveva annunciato l'intenzione di tagliare oltre 2500 posti, minacciando di chiudere i battenti in Belgio a causa delle "difficili condizioni economiche".

I sindacati

"Per il prossimo anno sono previste 6 mila vetture, quindi potremo lavorare fino alla fine di aprile. Produrre 6 mila vetture in otto settimane sarà impossibile", ha dichiarato Franky De Schrijver, delegato del sindacato della Federazione Generale dei Lavoratori del Belgio (Fgtb). Le previsioni di Audi stimavano un calo dei volumi delle e-tron Q8 del 60% nel 2024 e del 70% nel 2025, sempre secondo i sindacati