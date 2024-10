Pensioni, assegni rivalutati nel 2025: ecco di quanto aumentano

Introduzione

Il prossimo anno la rivalutazione delle pensioni sarà più bassa rispetto a quest’anno: secondo i dati Istat sulla base dell’andamento dell’inflazione, l’aumento sarà dell’1,6%, percentuale più bassa rispetto a quel +5,4% visto all’opera nel corso di quest’anno. La rivalutazione al 100% sarà ad appannaggio esclusivo di coloro che percepiscono pensioni fino a 4 volte il minimo Inps, cioè fino a 2100 euro, per poi scendere secondo il meccanismo di indicizzazione differenziata.

Previsto anche un aumento delle pensioni minime, che salirà da 614,77 euro a 625,83 euro con la possibilità di un eventuale ritocco fino a 650 euro. È però possibile anche che venga aggiunto un limite d’età, per far sì che la spesa a carico dello Stato sia più contenuta. “Il sistema pensionistico italiano è assolutamente solido visto che è comunque garantito dallo Stato, e quindi non può fallire, e si poggia sul buon momento vissuto dal mercato del lavoro. E poi il sistema contributivo è sostenibile per definizione: tanto versi di contributi, tanto hai di pensione”, ha dichiarato la direttrice generale dell'Inps, Valeria Vittimberga