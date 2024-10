Sanità, in manovra piano triennale assunzioni: priorità per infermieri

Introduzione

Il ministro Orazio Schillaci, nella conferenza stampa finale del G7 di settore ad Ancona, ha confermato che nella prossima legge di Bilancio sarà previsto l’ingresso lavorativo di personale sanitario, si pensa a 30-40mila unità. Firmato un protocollo operativo per l’arrivo di infermieri dall’India per tamponare l'attuale carenza. In manovra potrebbe esserci una dote di 2-3 miliardi per tutte le misure che si stanno studiando. Ecco quali sono