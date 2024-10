Modello 730 integrativo e 730 rettificativo, quali sono le differenze

C’è poi il caso in cui l’integrazione comporti un minor credito o un maggior debito. In questi casi non si può usare il modello 730 integrativo. “Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2024”, spiega l’Agenzia delle Entrate. Può essere presentato:



- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). “In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta”;

- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). “In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso);

- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. “In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso”