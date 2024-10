Modello 730 dopo la scadenza: cosa succede e come fare

Introduzione

Il 30 settembre è stato l’ultimo giorno utile per l’invio del modello 730/2024, relativo al periodo d’imposta 2023. Chi non ha presentato i documenti entro la scadenza può ancora ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre.

Utilizzando il modello Redditi, però, saranno più lunghi i tempi per ottenere il rimborso Irpef, e, in caso di conguaglio a debito, le imposte dovute dovranno essere versate mediante il modello F24.

Chi ha presentato il modello 730, precompilato o in via ordinaria, dovrà tenere a mente la data del 31 ottobre anche in caso di errori, perché sarà sempre quello il termine previsto anche per l’invio del modello Redditi correttivo, così come del modello Redditi aggiuntivo in caso di necessità di dichiarare somme per le quali si rende obbligatoria la doppia trasmissione all’Agenzia delle Entrate