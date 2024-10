Voli cancellati o in ritardo, cosa sono le agenzie per i risarcimenti

Introduzione

L’aumento dei problemi relativi ai voli aerei, tra ritardi e cancellazioni, ha portato all’emergere di agenzie per il risarcimento danni: come racconta il Corriere, si tratta di agenzie private che operano per conto del cliente e promettono di non chiedere nulla se non in caso di successo. Quando avviene, però, possono guadagnare fino al 50% della somma spettante all’utente.

A questo proposito l’Unione europea ha già avvertito i passeggeri sul ruolo delle agenzie di reclamo. "I passeggeri devono sempre cercare prima di contattare la compagnia aerea prima di prendere in considerazione qualsiasi altra azione. In tutti gli Stati membri esistono organismi nazionali di applicazione, che sono autorità pubbliche responsabili dell’applicazione delle norme in materia di diritti dei passeggeri a livello nazionale", ha evidenziato Bruxelles. Inoltre, va ricordata la presenza dell’Alternative dispute resolution, cioè della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e imprese, che può aiutare nella causa di risarcimento