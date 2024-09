Gas e luce, meglio una tariffa fissa o variabile? I consigli di ENGIE

L’azienda, leader del settore e punto di riferimento mondiale nell’energia a basse emissioni di CO2, fornisce una guida utile per orientarsi fra le offerte a prezzo bloccato e quelle indicizzate. Fondamentale è la consapevolezza che non esiste una soluzione perfetta per tutti, entrambe le opzioni presentano dei vantaggi che vanno analizzati alla luce delle proprie abitudini di consumo e delle proprie esigenze personali ascolta articolo

Con la fine dei servizi di tutela luce e gas, in molti hanno effettuato il passaggio al mercato libero e si sono trovati nella situazione di voler cambiare fornitore di gas e luce. Il dubbio principale è sempre uno: meglio una tariffa fissa o una variabile? La risposta non può essere univoca perché la scelta è inevitabilmente legata alle necessità e alle abitudini individuali, ma ci sono alcuni consigli utili da seguire per orientarsi in un senso o nell’altro: a fornirli è ENGIE, azienda leader nel settore della produzione e distribuzione di gas naturale, energie rinnovabili e servizi e punto di riferimento mondiale nell’energia a basse emissioni di CO2.

Vantaggi e svantaggi del prezzo fisso Innanzitutto, va chiarito cosa si intende per offerta fissa: si intende quel tipo di offerta che stabilisce al momento della sottoscrizione il costo della materia prima energia elettrica e gas, che rimane invariato per un determinato periodo di tempo - stabilito sempre dall’accordo. Un vantaggio è chiaramente una maggiore tutela dalle oscillazioni dei prezzi, si evitano infatti aumenti imprevisti. Tuttavia, è importante saper cogliere il momento opportuno per sottoscrivere un contratto a tariffa fissa: le offerte, infatti, possono subire variazioni nel tempo a seconda delle condizioni di mercato e delle politiche dei fornitori. Inoltre il rischio, data l’immutabilità del prezzo, è quello di perdere l’occasione di usufruire di eventuali occasioni di risparmio, date ad esempio da un abbassamento del costo delle materie prime.

Vantaggi e svantaggi del prezzo variabile Nel caso dell’offerta variabile, o indicizzata, il costo finale pagato dall’utente dipende da alcune variabili, una su tutte il valore degli indici di mercato che cambia mensilmente (al rialzo o al ribasso) e va a incidere sul costo della materia prima luce e gas. Quindi optare per una tariffa variabile del gas e della luce è una soluzione che offre buone opportunità di risparmio, ma può esporre anche a dei rischi, ad esempio nel caso di un’improvvisa impennata dei costi della materia prima. Allo stesso tempo, però, se i costi subiscono una diminuzione questo si tradurrà in un’opportunità di risparmio per il consumatore. Fra i vantaggi ENGIE ricorda anche che spesso le tariffe indicizzate sono meno costose, ma è necessario comunque far fronte all’imprevedibilità del mercato.