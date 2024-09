Servizio civile, domande aperte fino al 3 ottobre: come partecipare

Introduzione

C'è ancora qualche giorno di tempo per partecipare alle selezioni per imminenti programmi di intervento che vanno dal Servizio civile digitale a quello ambientale e dal Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica a quello Universale. In tutto ci sono 6.478 posti. L'importo dell'assegno mensile per chi verrà selezionato sarà di 507,30 euro. Per inviare domanda bisogna avere tra i 18 e i 28 anni