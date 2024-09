Ue, multa da 91 milioni a Meta per violazione della privacy

L'Irlanda ha comminato una nuova multa al colosso americano Meta, proprietario di Facebook, in relazione alla denunciata violazione delle norme europea sulla tutela dei dati personali degli utenti. La multa, pari a 91 milioni di euro, è stata inflitta dall'autorità regolatrice di Dublino, dove ha sede legale il quartier generale di Meta in Europa, in esecuzione di violazioni riscontrate dall'Ue. Il provvedimento è frutto di un'indagine avviata nel 2019, relativa in questo specifico caso alle negligenze imputate all'azienda nella protezione delle password degli utenti europei di Facebook.