La Zecca dello Stato emette due monete speciali dedicate alla Lira

Entrambe sono dedicate alla vecchia moneta da 10 lire. Una ha un valore nominale di 50 euro mentre la seconda, che è una micro-moneta, ne vale 20. Entrambe sono realizzate in oro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso due nuove monete per la "Serie Riedizione della storica Lira", per celebrare uno dei simboli più iconici della storia numismatica italiana: la 10 lire.

Si tratta di una moneta e una micro-moneta, entrambe in oro, dal valore nominale di 50 e 20 euro, ciascuna prodotta in un contingente limitato di 999 pezzi e realizzate dall’artista-incisore Maria Angela Cassol. Le monete sono coniate dalle Officine della Zecca dello Stato in una versione reverse proof.

La moneta da 10 lire ha una connotazione simbolica: rappresenta la stabilità, la crescita e un legame profondo con il territorio e l’agricoltura. Incisi sulla moneta infatti, che ha girato tra il 1951 al 2001, ci sono un aratro e delle spighe di grano.