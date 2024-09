La peste suina dilaga in Italia, 100 mila posti di lavoro a rischio

Introduzione

La filiera genera circa 20 miliardi di euro all’anno e dà lavoro a 100mila persone. Le associazioni sono in allarme per gli effetti che questa epidemia sta producendo al settore, in termini di riduzione di export e abbattimenti di esemplari. In agosto si è insediato il nuovo commissario straordinario, Giovanni Filippini.

In Italia, la peste suina esisteva solo in Sardegna dal 1978. Nel 2022 si sono però verificati anche i primi casi al Settentrione, in seguito alla scia di contagi già avvenuti in alcuni Paesi europei negli anni precedenti.