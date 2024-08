Concessioni balneari, bozza ddl: dalle proroghe alle spiagge libere

Introduzione

Come riportato sul portale Mondo Balneare, il testo di riforma, oggetto di una trattativa tuttora in corso tra Roma e Bruxelles, non dovrebbe vedere la luce nel primo Consiglio dei ministri convocato dopo la pausa estiva ma "entro settembre".

Dopo lo sciopero del 9 agosto, il governo si appresta a varare un provvedimento che fissa la durata delle proroghe fino al 2029 in base alla percentuale regionale di occupazione delle coste. In caso di subentro, al concessionario uscente verrà riconosciuto un indennizzo calcolato, tramite perizia asseverata, sul valore aziendale dello stabilimento. Le nuove concessioni avranno inoltre una validità da 5 a 20 anni