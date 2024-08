Trading e mercati, uno studio: le fake news creano caos e incertezza

Introduzione

Secondo uno studio di Paolo Pellizzari, professore del Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia che spiega e traccia l'impatto delle notizie false sull'andamento del mercato, la presenza di fake news, sia negative che positive, possono distorcere il mercato dei titoli finanziari e modificare il prezzo, che non rappresenta più la sintesi di tutte le informazioni possedute dagli operatori, a causa dell'aumento smisurato di notizie e della loro minore attendibilità.

In questo modo persiste una sorta di “nebbia informativa” intorno ai titoli, con la percezione che investire sia un’attività pericolosa. L’interazione tra i trader provoca distorsioni di mercato, chiamate anche oscillazioni caotiche endogene, cioè fluttuazioni violente e imprevedibili dei prezzi. Gli effetti delle fake news possono avere anche un impatto permanente sul mercato, distorcendolo in modo permanente anche in assenza di informazioni