Introduzione

Sono 620 mila gli immobili fatiscenti presenti in Italia, di cui quasi 32 mila nella provincia di Frosinone: a dichiararlo è Confedilizia in un report, dove conta tutte le case che hanno perso la loro capacità reddituale perché obsolete, diroccate, oppure con il tetto crollato, parzialmente demolite o con un alto stato di degrado. La confederazione immobiliare chiede di esentare dall'Imu o quantomeno di applicare un'esenzione totale per i comuni sotto i 3 mila abitanti, i più colpiti dal fenomeno.

Da questo problema non sono esenti le grandi città, dove il dato è in aumento. A Roma oggi sono il quadruplo rispetto a dodici anni fa, quando fu introdotta l’Imu, mentre crescite più contenute si registrano a Milano e Napoli. “È un aumento davanti al quale non si può rimanere ciechi: si tratta quasi solo di case, magari appartenute a genitori o nonni e che poi sono passate a eredi ormai trasferitisi altrove", ha dichiarato Confedilizia