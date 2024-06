Sambuca di Sicilia, il Comune mette in vendita case a tre euro

Il comune siciliano aveva già messo in vendita case a un euro nel 2019 e nel 2021. Ci riprova anche questa volta, con un terzo lotto disponibile alla modica cifra di 3 euro ascolta articolo

Sono molti i progetti che mirano al ripopolamento dei borghi. Sambuca di Sicilia, comune siciliano in provincia di Agrigento ci prova ancora una volta: dopo i precedenti nel 2019 e nel 2021 in cui aveva messo in vendita case a un euro, questa volta propone dodici alloggi a 3 euro. “Vogliamo solo chiarire che numeriamo questi lotti per far sì che ci siano sempre più vendite nei prossimi anni” ha raccontato alla CNN il neoeletto sindaco Giuseppe Cacioppo. "Gli stranieri si affollano per comprare le nostre case, finora è stato un successo."

Non c'è due senza tre (euro) Tutte strutture in buono stato, situate nel quartiere saraceno e che "hanno solo una necessità di restyling" assicura il sindaco. E se non c'è due senza tre, dopo le case a un euro del 2019 e quelle del 2021 a due euro, ora arriva l'affare compravendita a tre euro. Che, sinora, ha ingolosito numerosi investitori e apportato guadagni al comune per quasi 20 milioni di euro considerando l'indotto generato da nuovi negozi, b&b, attività che hanno contribuito a rivitalizzare il settore immobiliare. leggi anche Airbnb, casa gratis un anno a Sambuca: concorso per ripopolare città

Un'offerta immobiliare allettante Le autorità di Sambuca presero possesso delle case abbandonate del paese dopo che un terremoto colpì la circostante Valle del Belice nel 1969 e, per snellire le pratiche, il governo di Roma approvò una legge di rilancio che riconosceva al Comune la proprietà delle case abbandonate,. Il risultato: processi di vendita più snelli. Oggi l'offerta immobiliare consta di case singole con due, tre camere da letto per una superficie dai 50 agli 80 metri, alcune persino con cortili e pavimenti in maiolica. Un investimento che ha già ingolosito numerosi acquirenti, che hanno acquistato anche più alloggi residenziali.

Solo 5000 euro di cauzione, per garantirsi una casa Il mercato immobiliare è aperto, dunque. E le case messe all'asta prevederanno per i potenziali acquirenti un deposito cauzionale da 5000 euro che, eventualmente, diventeranno anticipo del costo del nuovo immobile. Unica clausola: completare i lavori di restauro entro i tre anni successivi. Ma la prospettiva di un posto al sole, in Sicilia e a un prezzo tanto simbolico, è già di per sé allettante garanzia di rispetto della scadenza.