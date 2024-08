Mars acquista Pringles, accordo per 35,9 miliardi di dollari

L'intesa per comprare la multinazionale statunitense Kellanova (ex Kellogg's), proprietaria del marchio di chips, ammonta a 35,9 miliardi di dollari complessivi. Secondo quanto riporta dal Wall Street Journal, l’intesa tra Mars e Kellanova sarebbe stata raggiunta su un prezzo di 83,50 dollari ad azione

La società di dolciumi Mars ha acquistato il marchio di patatine Pringles. L'accordo per comprare la multinazionale statunitense Kellanova, ex Kellogg's e proprietaria del marchio di snack, ammonta a 35,9 miliardi di dollari complessivi (incluso il debito, pari a 16,4 volte l'Ebitda rettificato). Secondo quanto riporta dal Wall Street Journal, l’intesa tra Mars e Kellanova sarebbe stata raggiunta su un prezzo di 83,50 dollari ad azione. Il prezzo, come si legge in una nota che conferma l'operazione, rappresenta un premio di circa il 44% rispetto al prezzo medio in Borsa.