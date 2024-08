Introduzione

Il desiderio di arricchimento viene usato dai criminali per mettere in atto frodi sempre più sofisticate e aggressive. Quelle legate al mondo del trading e all’acquisto di criptovalute rimangono sempre ai primi posti. E l’Italia è la nazione dove i raggiri online sono cresciuti maggiormente rispetto al resto d’Europa. “Non esiste una vittima prescelta, chiunque può finire nella rete dei truffatori”, avvertono gli esperti. Ecco quali sono i meccanismi mentali e psicologici che portano a cadere nelle trappole e come si tende a reagire.