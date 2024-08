Bonus mamme lavoratrici 2024: a chi spetta e come fare domanda

Il bonus, il nome ufficiale è “decontribuzione di maternità”, consiste in un taglio della tassazione fino a 250 euro mensili, e dunque fino a 3.000 euro l’anno. L’importo non è fisso, ma varia anche in base al reddito della dipendente. La trattenuta dei contributi previdenziali è pari al 9,19% della Ral (Retribuzione annuale lorda), che sale al 9,49% nel privato per le aziende con più di 15 dipendenti