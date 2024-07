A che età andrai in pensione? Ecco come calcolarlo

A che età andrai in pensione? E quanto potresti prendere come assegno? Il calcolo non può essere precisissimo, specie se sei giovane e quindi ti mancano ancora parecchi anni. La risposta valida per tutti non esiste, ovviamente, ma qualche conto, partendo dall’età pensionabile standard (67 anni) la possiamo fare. Aiutandoci anche col simulatore che si trova sul sito dell’INPS. Le variabili da tenere in considerazione sono quattro: oltre all’età anagrafica, bisogna tener conto degli anni di lavoro, dell’età in cui si inizia a lavorare, e quanti soldi sono stati messi da parte versando i contributi previdenziali mese dopo mese. Le decisioni della politica, poi, possono cambiare le carte in tavola, anticipando o spostando in avanti l’asticella a seconda di come vanno i conti pubblici (la spesa per le pensioni, infatti, costa tantissimo alle casse dello Stato, e continua a crescere): perciò guardate il nuovo video di “Patrimoney” e seguite tutti gli aggiornamenti sulla normativa di questa materia sul sito di Sky Tg24.