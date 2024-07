Piano Mattei, con Algeria accordo su agricoltura rigenerativa

Un'intesa che rappresenta il più grande investimento in agricoltura sostenibile fatto sinora dall’Italia in Nord Africa, dove il Governo italiano è impegnato nel settore con un’azione ad ampio raggio che coinvolge diverse aree e Nazioni della sponda sud del Mediterraneo: è l' agricoltura rigenerativa ad alta tecnologia, con firma di intesa Italia - Algeria.

"Questa intesa rappresenta il più grande investimento in agricoltura sostenibile fatto sinora dall’Italia in Nord Africa, dove il Governo italiano è impegnato nel settore con un’azione ad ampio raggio che coinvolge diverse aree e Nazioni della sponda sud del Mediterraneo", conclude palazzo Chigi.

"Nell’ambito del piano Mattei per l’Africa e a seguito dell’incontro bilaterale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, a margine del Vertice G7 di Borgo Egnazia, è stata firmata oggi ad Algeri un’intesa nel campo dell’ agricoltura rigenerativa ad alta tecnologia alla presenza dei rispettivi Ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e Youcef Cherfa" rende noto palazzo Chigi.

Cos'è l'agricoltura rigenerativa?

L'agricoltura rigenerativa è un sistema di pratiche agricole che mira a migliorare e ripristinare la salute del suolo, la biodiversità e l'ecosistema complessivo, piuttosto che semplicemente mantenere il livello attuale di produttività. Questo approccio va oltre le pratiche agricole sostenibili tradizionali, mirando non solo a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, ma anche a invertire i danni causati da pratiche agricole intensive e inquinanti. L'agricoltura rigenerativa non solo produce cibo in modo sostenibile, ma contribuisce anche alla lotta contro il cambiamento climatico, sequestrando carbonio nel suolo e migliorando la resilienza degli ecosistemi agricoli agli eventi climatici estremi.