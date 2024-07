La Fiat Topolino disponibile da Unieuro: prezzo da 39 euro al mese

Dimensioni contenute e tecnologia 100% elettrica, la Topolino rappresenta una soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti, a partire dai 14 anni. Da oggi è disponibile in 20 punti vendita Unieuro selezionati in Italia

Nello specifico sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia - scelti appositamente per dimensioni e vicinanza alle grandi città - dove il pubblico potrà osservare Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo, offerta a un prezzo a partire da 9.890,00€, lo stesso della versione chiusa. Grazie anche agli incentivi statali, l’esclusiva versione aperta è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39 euro.

Più che un'auto, un "device". Fiat e Unieuro annunciano l’avvio di una collaborazione strategica che vede protagonista la Nuova Topolino: una partnership che mette in risalto la condivisione di valori importanti per entrambi i brand, come italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità, oltre alla centralità del cliente e all'innovazione.

Dimensioni e design

Disponibile in un solo colore - Verde vita - e nelle versioni aperta e chiusa, Topolino ha dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e vanta una notevole maneggevolezza per guidare in città con una velocità massima limitata a 45km/h. Entrambe le configurazioni sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica.

Mobilità a zero emissioni

"Siamo orgogliosi della collaborazione con Unieuro, un brand italiano votato all’innovazione e alla sostenibilità, con cui proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart e sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti", sottolinea Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia. "Inoltre, con l’esposizione di Topolino Dolcevita negli store di Unieuro diamo il via alla stagione estiva rendendo ancora più semplice scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana a zero emissioni.”