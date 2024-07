Introduzione

La commissione Attività produttive della Camera sta cercando di chiudere - entro l'estate - l'esame della proposta di legge con cui la Lega ha immaginato un nuovo contributo del 30% sulle spese per l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica. L'importo massimo è di 100 euro, che però sale fino al doppio nel caso di famiglie con reddito Isee al di sotto dei 25mila euro.

Si prevede una spesa di 400 milioni di euro all'anno per il triennio che va dal 2023 al 2025. Proprio su questo sono ancora in corso le interlocuzioni: "Possiamo fare anche cifre più contenute per far partire" gli incentivi, ha detto Alberto Luigi Gusmeroli, primo firmatario del progetto di legge