Banconota da 0 euro celebra gli 80 anni dello sbarco in Normandia

Nessun valore commerciale ma sarà comunque come una banconota vera perché potrà contare sulle filigrane come nelle bancononte autentiche ma anche su ologrammi, inchiostri speciali e numeri di serie

Più che il mondo dell'economia e degli investimenti muove quello dei collezionisti perché verrà fagocitata in poco tempo pure a causa della tiratura limitata. Il soggetto di queste riflessioni è la banconota da zero euro che sarà disponibile da luglio per commemorare gli 80 anni dallo sbarco in Normandia datato 6 giugno 1944.

La banconota non ha, ovviamente, un valore commerciale, ma sarà in tutto e per tutto come una banconota vera perché la sua carta di identità prevede le filigrane come nelle bancononte autentiche ma anche ologrammi, inchiostri speciali e numeri di serie che le renderanno uniche. Ne saranno prodotti solo tremila pezzi: gli appassionati potranno acquistarle a un prezzo compreso tra 6 e 15 euro. La banconota sarà prodotta da Oberthur Fiduciaire, uno degli stampatori di sicurezza privati ​​leader a livello mondiale specializzato nella progettazione e produzione di banconote, assegni e altri documenti di sicurezza, e verrà distribuita da Euro Banknote Memory.