Bonus zanzariere 2024, i requisiti e come fare per potervi accedere

La detrazione Irpef è applicabile a una spesa massima di 60 mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali. All’interno di questa spesa rientrano non solo i costi sostenuti per l’acquisto delle zanzariere e per la loro installazione, ma anche per la rimozione e smaltimento di eventuali vecchi dispositivi precedentemente presenti. Inoltre è possibile portare in detrazione anche alcune opere accessorie, così come il costo del professionista incaricato per la comunicazione obbligatoria all’Enea.