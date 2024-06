Introduzione

Il concordato preventivo biennale consente alle imprese e ai professionisti di concordare un imponibile fisso in via preventiva: è una sorta di accordo con l’Agenzia delle entrate. Lo strumento riguarda le Partite Iva a cui si applicano gli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale), con proposta biennale, e i forfettari (con proposta per un solo anno fiscale).

Un nuovo decreto legislativo, in previsione per il 20 giugno, punta a modificare alcune date e a spostare la scadenza prevista per l'adesione al 31 ottobre. Si tratta di due settimane in più rispetto al termine precedente, fissato al 15 dello stesso mese.