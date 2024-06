Introduzione

Oltre al contributo nazionale dell’Assegno unico, la Regione Sicilia ha riconosciuto anche un bonus di 1.000 euro per tutti i bambini che nascono sul suo territorio nel corso di quest’anno. Ci sono però alcuni requisiti da rispettare: l’Isee non deve superare i 3 mila euro; i genitori devono avere cittadinanza italiana, comunitaria o essere in regola con il permesso di soggiorno e, infine, la residenza in Sicilia (se extracomunitari, devono essere nella Regione da almeno 12 mesi).

I fondi messi a disposizione sono 1,4 milioni di euro: per ottenere l’aiuto verrà stilata una graduatoria a livello comunale che darà la priorità a chi ha l’Isee più basso, a chi si trova in famiglie numerose e, infine, ai bambini che nascono prima. Le scadenze per presentare domanda variano da Comune a Comune ma, solitamente, per i figli nati nei primi sei mesi dell’anno la domanda si presenta a settembre; per quelli nati da luglio a settembre, invece, a inizio ottobre; per quelli nati negli ultimi 3 mesi a febbraio 2025