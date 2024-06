Introduzione

Lo scorso 29 maggio il ministro delle Pa Paolo Zangrillo ha firmato il rinnovo del contratto per oltre 193mila dipendenti centrali per il periodo 2022-2024. Si tratta di un testo molto atteso perché con esso partono le trattative per il rinnovo dei contratti in scadenza (entro il 2024) dei dipendenti in forze nei ministeri, nelle agenzie fiscali, Corte dei Conti, Cnel, Avvocatura generale ed enti pubblici non economici. Inoltre, come da consuetudine, questo atto di indirizzo detta le linee guida anche per gli altri comparti della pubblica amministrazione.

Sono state introdotte alcune novità, come un maggior utilizzo per lo smart working e un aumento a regime del 5,78%. Inoltre si riscontra il tentativo di dare più spazio al merito come criterio dell’assegnazione dei premi, a scapito dell’anzianità di servizio. Lo stesso Zangrillo in passato aveva espresso l'intenzione di intervenire in questa direzione