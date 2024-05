Rottamazione quater, ultime ore per pagare: scade venerdì 31 maggio

Il termine ultimo per mettersi in regola con i versamenti si avvicina. In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre la scadenza oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Ecco tutto quello che c'è da sapere