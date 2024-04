PA digitale e IA, le sfide aperte e le strade da percorrere

Tra i diversi progetti sviluppati per il settore pubblico, si può citare il progetto "Classificazione e smistamento PEC" dell'INPS, riconosciuto a livello globale da IRCAI, l'agenzia UNESCO per l'innovazione tecnologica, entrando nella Top 10 mondiale per l'uso dell'intelligenza artificiale. Questo sistema innovativo classifica e smista automaticamente le migliaia di PEC ricevute quotidianamente dall'INPS, indirizzandole agli uffici competenti, migliorando così i tempi di risposta e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Quando si parla di intelligenza artificiale poche volte si pensa alla Pubblica Amministrazione. Anche il settore pubblico, però, si trova nel mezzo di un importante percorso di digitalizzazione con progressi significativi rispetto a qualche anno fa. Fondamentale in questo cammino è il trasferimento di esperienze maturate nel settore privato, con un obiettivo: utilizzare l’IA per aumentare produttività, efficienza e innovazione, oltre che per migliorare l’esperienza e l’accesso dei cittadini, rendendo i servizi sempre più efficaci, rapidi e personalizzati. Una cittadinanza digitale quindi, ma anche una semplificazione e un miglioramento dei tempi della Pubblica Amministrazione. In questo senso si sta muovendo Accenture, che con la sua rete di persone, competenze e centri di innovazione specializzati contribuisce da anni alla trasformazione dei modelli operativi non solo di aziende private, ma anche del settore pubblico allargato facendo leva sulla speciale combinazione tra capitale umano e tecnologia.

L’IA generativa

Innanzitutto, è utile fare una distinzione tra intelligenza artificiale pre-generativa e generativa. La prima, come spiega Accenture, “è stata sin qui soprattutto una scienza di interpretazione dell’informazione” le cui tecniche e tecnologie hanno permesso “di descrivere fenomeni, interpretarli, riconoscere eventi ricorrenti o legami forti e deboli tra di essi, attraverso un’analisi essenzialmente matematica e statistica dell’informazione”. La seconda “costituisce l’evoluzione dei modelli predittivi nell’ambito del linguaggio, della visione, del suono” e così via. Per fare un esempio: ChatGPT “predice la risposta più probabile ad una nostra domanda, da un punto di vista matematico e nello spazio del linguaggio, e non a caso è stato definito un pappagallo stocastico (“stochastic parrot”).

Fino al 40% delle ore lavorate saranno svolte con il supporto dell’IA

Secondo recenti studi di Accenture, come sottolineato a Progress su Sky TG24 da Franco Turconi, in futuro “fino al 40% delle ore lavorate saranno svolte con il supporto di sistemi di IA”. Proprio in questo ambito si evidenzia il “momento di forte accelerazione” della digitalizzazione della PA, dove il “significativo progresso” degli ultimi anni “sta portando a una progressiva reinvenzione”. Bisogna tenere conto degli elementi distintivi tra la digitalizzazione del pubblico e del privato: “Si tratta di un cambiamento che coinvolge diverse dimensioni, prima di tutte quella culturale e storica”, dice Turconi. L’ambizione di Accenture è di invertire la tendenza per cui “in passato il pubblico è stato visto troppo spesso come ruota di scorta”. Come? “Portando nel pubblico tecnologie innovative che sino a pochi anni fa erano privilegio del settore privato e trattando gli enti pubblici come qualsiasi altro nostro partner offrendo loro le soluzioni più all’avanguardia sul mercato”.

Le sfide della digitalizzazione delle PA

Dal suo osservatorio privilegiato - sono oltre 60 anni che accompagna le organizzazioni nei loro percorsi di trasformazione - Accenture ha individuato le principali sfide di questo percorso. La prima, secondo Turconi, è “la realizzazione di una società digitale in cui cittadini e imprese utilizzano i servizi della PA in modo semplice e sistematico”. Per raggiungere questo risultato bisogna puntare “sulla realizzazione di infrastrutture digitali sempre più all’avanguardia, sulla valorizzazione dei dati, sulla creazione di competenze digitali e sulla radicale digitalizzazione del settore pubblico”. È in questo contesto che “la costruzione di una identità digitale unica rappresenta un asset chiave” per aziende, cittadini e PA. I risultati si vedono già: “Oggi più di 40 milioni di italiani, pur con diversi livelli di adesione a livello geografico e anagrafico, sono in possesso di una forma di identità digitale”. La strada è però ancora lunga: occorre “puntare su una nuova esperienza utente, abilitata da servizi evoluti e concepiti nativamente in modo digitale”. Tra le sfide c’è poi “la gestione dei dati”. Turconi evidenzia che si dovrà “seguire un approccio Cloud First, orientato alla migrazione degli stessi e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud che possa rispettare i requisiti di affidabilità, capacità elaborativa, efficienza e sicurezza, tutelando le infrastrutture critiche dalle sempre più frequenti intrusioni cyber”. E ancora: “Un’altra sfida riguarda poi lo sviluppo di una maggiore fluidità tra il centro e le PA locali, includendo maggiormente le seconde nei processi decisionali e identificando un modello di collaborazione e interoperabilità che le coinvolga da subito nella fase di progettazione in modo da generare ricadute efficaci sui territori”.