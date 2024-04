Metà dei recruiter cambia idea sul candidato per foto e post social

Ricerca di Adecco tra 500 selezionatori: non basta più il curriculum, il 51% del campione (tra anni fa, era il 31%) guarda anche sui social. Non solo Linkedin: per intuire la personalità del candidato, anche foto inappropriate o commenti discriminatori hanno un peso sempre maggiore.

Prima, per cercare lavoro, c’era il curriculum. Ora ci sono curriculum e social. Una parola arcaica, latina, e una moderna, inglese, per le ricerche dei selezionatori italiani. Secondo uno studio di Adecco, la maggior agenzia per il lavoro del nostro Paese, oltre la metà dei ‘recruiter’ non si accontenta più del curriculum vitae ma attinge informazioni dai profili personali dei candidati sul web: per l’esattezza, si fa influenzare negativamente da post, foto, commenti su internet. E colui che aspira al contratto rischia di perdere la chance.

Oggi il 51% dei selezionatori del personale dichiara di aver cambiato idea in negativo dopo un controllo sui social: tendenza in netto aumento, tanto che la stessa ricerca tre anni fa dava un 31% scarso, e dieci anni fa aveva dato come risultato il 12%.