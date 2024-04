Andrea Pignataro, chi è il miliardario italiano in ascesa su Forbes

Classe 1970, una laurea in economia a Bologna e un dottorato in matematica all'Imperial College di Londra: con 27,5 miliardi è il più ricco in Italia dopo Giovanni Ferrero. Tra i nuovi super ricchi spicca anche la popstar americana Taylor Swift

Nella classifica dei miliardari stilata dalla rivista statunitense Forbes, Bernard Arnault, capo della multinazionale del lusso LVMH, è il più ricco di tutti con un patrimonio di 233 miliardi di dollari. Secondo posto per Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, mentre a chiudere il podio è il creatore di Amazon Jeff Besos. A spiccare però tra le personalità in ascesa è l’italiano Andrea Pignataro, per la prima volta in graduatoria, al 69esimo posto, con un patrimonio di 27,5 miliardi. Il fondatore di Ion Group, un’azienda che fornisce software per il trading di titoli e la gestione delle Borse alle istituzioni finanziarie, imprese, banche centrali e governi, è secondo in Italia solo a Giovanni Ferrero che resta saldo al primo posto tra gli italiani con 43,8 miliardi (26esima persona più ricca al mondo).

Il curriculum di Andrea Pignataro

Classe 1970, Andrea Pignataro è cresciuto a Bologna. Dopo una laurea in economia all’Alma Mater, negli anni ’90 si trasferisce a Londra per un dottorato di ricerca (Phd) in matematica all’Imperial College. Dopo gli studi, nel 1994 diventa trader per la Salomon Brothers, in quel periodo una delle più importanti banche d’affari di Wall Street. L’esperienza da trader lo porta nel 1997 a fondare Ion, allora una join venture (associazione temporanea di imprese) tra Salomon e List, società di software di Pisa. Due anni dopo, come riporta il Corriere della Sera, con l'aiuto di un socio, e sempre assieme a Salomon, crea l'hedge fund (fondo comune di investimento privato) Endeavour Capital con cui rileva Ion. Oggi Ion Group ha acquisito i gruppi Cedacri e Cerved e ha investito 1,35 miliardi di euro per ottenere il controllo di Prelios.

Gli altri nuovi ingressi

Oltre a Pignataro, la new entry più ricca, sono 265 i nuovi miliardari in classifica. Uno degli ingressi che ha fatto più notizia è quello della popstar americana Taylor Swift, prima musicista a entrare in graduatoria grazie ai soli guadagni della sua produzione musicale e dei suoi concerti: 1,1 miliardi di dollari il suo patrimonio.Tra i nuovi nomi più rilevanti ci sono Todd Grave, fondatore della catena di fast-food americana Raising Cane’s , con 9,1 miliardi. In ascesa anche i tre cofondatori di Shein, Maggie Gu, Molly Miao e Ren Xiaoqing con 4,2 miliardi ciascuno e lo storico designer Christian Louboutincon 1,2 miliardi di dollari.