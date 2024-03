Amazon cambia le regole per il reso: ecco le novità

Il periodo di 30 giorni è ridotto a 14 per alcuni prodotti, tra cui smartphone, auricolari, cuffie, tablet e computer portatili. La nuova politica sui resi entrerà in vigore il 25 marzo 2024

Amazon, il gigante dell'e-commerce con sede a Seattle, negli Stati Uniti, ha annunciato una rivoluzione nel periodo di restituzione dei prodotti soggetti a reso. In un netto cambiamento di rotta, il periodo di restituzione passa da 30 a 14 giorni per i prodotti dell'elettronica di consumo, come ad esempio gli smartphone. Questa mossa, da parte della quinta società per capitalizzazione al mondo, rappresenta un significativo cambiamento di strategia. Amazon è nota per essere stata pioniera nel garantire periodi di reso estesi, con 30 giorni per restituire un articolo senza spese aggiuntive, ma sta ora riducendo questo periodo.