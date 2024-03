Assegno figli, governo cerca soluzioni per evitare rischio boomerang

Il contributo da quest’anno va messo nell’Isee e, aumentando la situazione economica delle famiglie, rischia di far perdere una serie di bonus, come quello per l’asilo e l’affitto. Palazzo Chigi a caccia di correttivi

Correzioni in vista per l’Isee, la certificazione che si presenta per avere una serie di bonus. Si tratta della dichiarazione che attesta la condizione economica di una famiglia, quindi non solo lo stipendio ma anche i risparmi e le case di proprietà. Quest’anno in questa documentazione va inserito anche quanto ricevuto nel 2022 con l’assegno unico per i figli, col rischio di risultare più ricchi e perdere alcune agevolazioni, come il rimborso per l’asilo o l’affitto.