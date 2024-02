Ovs entra in Golden Point, accordo su sviluppo di capi underwear

Il gruppo dell'abbigliamento ha sottoscritto una lettera di intenti per sviluppare un'eventuale partnership industriale. L’operazione punta ad accelerare la crescita in un segmento in cui l'azienda ha già rilevanti competenze ed una importante quota di mercato grazie alle vendite realizzate all’interno dei propri negozi

Ovs ha firmato una lettera d'intenti con gli azionisti di Goldenpoint per esplorare una potenziale collaborazione industriale. In una nota, si sottolinea che l'obiettivo dell'operazione è potenziare l'offerta attuale e ottenere sinergie attraverso la condivisione della catena di approvvigionamento del gruppo Ovs. Si mira anche allo sviluppo di nuovi negozi nel settore dell'intimo, noto anche come 'underwear'. L'operazione prevede un "possibile iniziale investimento di Ovs in Goldenpoint - viene spiegato - con una partecipazione di minoranza e la sottoscrizione di uno strumento finanziario che, nel medio termine, Ovs può convertire in una partecipazione di controllo".

Nel marzo 2021 rilevata anche Stefanel

Ovs ha una quota di mercato del 9,6%, mentre Goldenpoint vanta una rete di vendita di circa 380 negozi nei centri storici e nei principali centri commerciali in Italia, con un fatturato di quasi 100 milioni di euro. La partnership è finalizzata a "migliorare la performance di Goldenpoint attraverso il rafforzamento dell'attuale offerta merceologica e l'ottenimento di sinergie derivanti dalla condivisione della 'supply chain' del gruppo Ovs, nonché allo sviluppo di nuovi punti vendita". L'eventuale finalizzazione delle intese sottoscritte oggi è subordinata al completamento positivo delle attività di 'due diligence' previste in questi casi. Per Ovs non si tratta della prima operazione per crescere. Già nel marzo del 2021 aveva rilevato Stefanel mantenendo i 100 dipendenti e gli archivi della griffe della maglieria, per poi rilanciarla nell'ottobre dello stesso anno con nuove collezioni di 'pret à porter'. E' saltata invece lo scorso anno l'acquisizione di Coin.