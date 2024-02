Mirafiori, per gli operai un mese di cassa integrazione a marzo 2024

Un mese intero di cassa integrazione a marzo per i 3.000 lavoratori di Mirafiori. Le linee della Maserati e della 500 elettrica non si fermeranno completamente, ma lavoreranno su un solo turno. Lo ha comunicato Stellantis ai sindacati. "È un nuovo un segnale della continuazione del periodo di sofferenza per Mirafiori” ha commentato il segretario territoriale Fismic Confsal di Torino, Sara Rinaudo.

La posizione di Meloni

Carlos Tavares, ad dell’azienda, aveva rilasciato alcune dichiarazioni – in particolare in un’intervista a Bloomberg – sostenendo che l’assenza di sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici metteva a rischio gli impianti in Italia. Oggi il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Tokyo, ha espresso scetticismo. "Mi è parso, quello che ho letto, abbastanza bizzarro, siamo sempre disponibili ed aperti a quello che porta posti di lavoro. Se poi si ritiene che produrre dove costa meno il lavoro sia meglio liberi di farlo" ha sottolineato Meloni. "Ho letto di alcune dichiarazioni di Tavares, non ho trovato questa intervista e mi sarebbe sembrato curioso, l'Ad di una grande azienda dovrebbe sapere che gli incentivi non possono essere rivolti a una sola azienda e che abbiamo investito negli ecoincentivi".