Ryanair verso acquisto Boeing 737 Max 10 rifiutati dalle compagnie Usa

L'azienda aerea irlandese, la più grande in Europa per numero di passeggeri, ha già 150 ordini fermi

Ryanair ha proposto a Boeing che se qualche cliente statunitense si rifiutasse di prendere in consegna gli aerei 737 MAX 10, li acquisterà "al giusto prezzo", hanno fatto sapere i dirigenti dell’azienda. La compagnia aerea irlandese, la più grande in Europa per numero di passeggeri, ha già 150 ordini fermi per il Max 10, il jet più grande della famiglia 737, e opzioni per altri 150, con le prime consegne previste nel 2027. Si prevede che il jet sarà certificato entro la fine dell'anno e volerà all'inizio del prossimo, nonostante la messa a terra dei jet Max 9 da parte della Federal Aviation Administration, ora revocata, a seguito dello scoppio a mezz'aria di un pannello della cabina su un nuovo Alaska Airlines.