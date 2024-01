Elon Musk, crolla il patrimonio: ora vale “solo” 200 mld di dollari

Come riporta "Business Insider", la fortuna dell'imprenditore miliardario è scesa di 30 miliardi di dollari nell'ultimo anno. Responsabile soprattutto il crollo delle azioni di Tesla, di cui Musk è amministratore delegato, del 26%

Oggi Elon Musk vale poco meno di 200 miliardi di dollari. Cifre assurde, sì, ma il patrimonio netto del ceo miliardario di Tesla, che resta in ogni caso l’uomo più ricco del mondo, è crollato di ben 30 miliardi di dollari. A rivelarlo è Business Insider che, citando il Bloomberg Billionaires Index, sottolinea come l’intera fortuna del patron di SpaceX valga oggi 199 miliardi di dollari: “solo” 15 miliardi in più rispetto al fondatore di Amazon Jeff Bezos, che potrebbe soffiargli presto la corona.