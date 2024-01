Francia, multa 32 milioni ad Amazon: monitoraggio invasivo dipendenti

La Commissione nazionale francese dell'informatica e delle libertà (la CNIL) ha inflitto ad Amazon France Logistique una multa di 32 milioni di euro, con una durissima motivazione ("Per aver messo in atto un sistema eccessivamente invasivo di monitoraggio dell'attività e del rendimento dei dipendenti"). La sentenza, secondo quanto reso noto oggi, è stata emessa lo scorso 27 dicembre dall'organismo francese di controllo e tutela.

Gli scanner sui pacchi

Tra gli addebiti mossi al ramo francese di Amazon, c'è la raccolta di dati da parte degli scanner utilizzati dagli addetti al magazzino per operare sui pacchi che, per la CNIL, costituisce un ''sistema di monitoraggio eccessivo delle attività e delle prestazioni, che porta potenzialmente il dipendente a dover giustificare ogni pausa o interruzione''. Gli scanner in questione registrano tempi di inattività superiori a dieci minuti o la velocità con cui vengono processati i pacchi. La CNIL ritiene, inoltre, ''eccessivo conservare per trentuno giorni tutti i dati raccolti dal sistema nonché gli indicatori statistici che ne derivano, per tutti i dipendenti e lavoratori temporanei''.