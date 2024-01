La Smemoranda è fallita, asta deserta per rilevare la società

GUIDA ACQUISTI

Diari per la scuola: i più belli per l'anno 2021-2022

“L’estate sta finendo e un anno se ne va” cantavano i Righeira nei lontani anni ’80 e, con il mese di agosto, si avvicina quello di settembre e il tanto atteso ritorno tra i banchi di scuola. Quale miglior modo per accompagnare il rientro (e tutto l’anno scolastico) degli alunni finalmente in presenza, se non con un diario comodo, pratico e divertente per appuntare compiti e verifiche. Ecco la nostra selezione

Pensati per gli spiriti liberi e più creativi, i diari della linea Be You si prestano alle più disparate personalizzazioni, grazie alla possibilità di decorare secondo il proprio gusto non solo le pagine, ma anche la copertina esterna. Gli angoli arrotondati li rendono inoltre molto più resistenti e la copertina trasparente con cui sono rivestiti li protegge da graffi e segni indesiderati. All'interno sono presenti anche speciali bustine trasparenti pensati appositamente per inserire appunti, foto e bigliettini da non perdere. Prezzo: 13,99 euro

I diari firmati Smemoranda sono tra i più famosi per i teenagers di tutta Italia. Pratici e colorati, non mancano della loro irriverenza, con l’aggiunta di molte battute, curiosità e interviste ai più noti personaggi dello spettacolo. Smemoranda 16 mesi misura 13x17,7 cm e ha una copertina rigida disponibile sul mercato in ben 10 tinte di colore differenti. Prezzo: 16 euro.