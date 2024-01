Auto elettriche, immatricolazioni aumentate del 48% a dicembre 2023

Il trend è positivo per tutte le vetture green dai modelli ibridi a quelli puri. Netto calo, invece, per i diesel, metano e gpl. Analizzando i dati dell’ultimo mese si osserva in generale un rallentamento delle vendite

Secondo il report mensile relativo al settore dell'automotive in Italia, elaborata da Energy&Strategy (E&S) Group del Politecnico di Milano, facendo un confronto con dicembre 2022 si è registrata una crescita delle immatricolazioni. Nel dettaglio i veicoli a benzina sono cresciuti del 25,5%, ma il trend è ancora più positivo per quelli green: aumentano infatti le immatricolazioni di modelli ibridi (+4,4%) e soprattutto dei veicoli elettrici puri (+48,8%). Questi ultimi hanno raggiunto le 6.840 immatricolazioni il mese scorso. In calo invece le vendite dei veicoli diesel, le immatricolazioni riportano una riduzione del 19,4%; il trend negativo è meno marcato per i veicoli gpl, che si caratterizzano per una flessione dello 0,8% anno su anno. Diminuiscono le immatricolazioni anche per i modelli a metano, che riportano un -56,1% anno su anno.