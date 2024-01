Ex Ilva, governo incontra ArcelorMittal per discutere futuro azienda

Oggi il Governo incontra Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal, per discutere del futuro di Acciaierie d'Italia, l 'ex Ilva , ma nessuna convocazione è ancora arrivata ai sindacati.

L'incontro tra il governo e Mittal

L'esecutivo aveva preso l'impegno di vedere i sindacati dopo il 29 dicembre, a seguito della riunione a vuoto del cda di Acciaierie. Secondo quanto riporta La Stampa, è probabile che la riunione con le sigle metalmeccaniche non sia oggi, ma avvenga comunque in tempi brevi. Dopo la riunione di oggi si dovrebbe sapere se Aditya Mittal confermerà la linea che vede la multinazionale lasciare la posizione di socio di maggioranza di Acciaierie per far salire al suo posto l'azionista pubblico, Invitalia, con la conversione in capitale dei 680 milioni erogati mesi fa grazie al decreto legge del 5 gennaio del 2023. La partecipazione pubblica di maggioranza potrebbe rappresentare il nuovo inizio per l'azienda.