Taglio dei tassi e recessione: le previsioni degli esperti

Le banche centrali Fed e Bce hanno lasciato invariati i tassi di interesse. La presidente della Bce Lagarde non esclude il taglio dei tassi, ma durante la conferenza stampa non ha accennato alla misura. Il mercato attende già i primi tagli, previsti secondo gli esperti da metà aprile fino all’inizio del 2025. I tagli potrebbero però portare un indebolimento dell’economia nell’Eurozona.

Secondo Filippo Taddei, senior economist per il Sud Europa di Goldman Sachs, ospite a Sky Tg24 Business, , l'Eurozona potrebbe evitare la recessione grazie al rallentamento dell'inflazione e la conseguente crescita dei redditi reali prevista per il 2024. Un fenomeno che in Italia non è ancora cominciato. La crescita dei redditi si tradurrebbe nella salita dei consumi, sostenendo l’economia nel corso dell’anno prossimo.

spazio anche all'inflazione in Italia, alla transizione green e all'andamento dei mercati dopo le decisioni delle banche centrali. Ne abbiamo parlato con l'ospite Carlo De Luca, di Gamma Capital Markets.