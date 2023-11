Mps, il Mef cede il 25% delle azioni incassando 920 milioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo in vendita una quota del 25% delle azioni di Monte dei Paschi di Siena (Mps). Questa mossa ha portato la partecipazione del Tesoro dal 64,2% al 39,2% del capitale della banca senese. L’operazione è stata gestita attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini e affidata a un consorzio composto da Bank of America, Jefferies e Ubs.

Le azioni di Mps sono state richieste in modo massiccio, tanto che il Mef ha dovuto aumentare la quantità inizialmente offerta, inizialmente pari al 20% del capitale, a causa di una domanda cinque volte superiore all’offerta. L'offerta è stata incrementata dal 20% al 25% del capitale sociale di Bmps. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Mef.

Le azioni

Il corrispettivo per azione è pari ad euro 2,92 per un controvalore complessivo pari a circa 920 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 20 novembre 2023 ed è superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Banca realizzato nel novembre 2022. A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dal Mef in Bmps scenderà dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.