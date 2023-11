Comprare casa, a Milano col caro prezzi devi rinunciare a una stanza

A Milano , la più cara tra le città italiane, la situazione è ormai quasi insostenibile, gli ultimi studi registrano una distanza sempre più ampia tra prezzi delle case da un lato (acquisto o affitto) e stipendi dall’altro. Tendenza che vale per tutto lo Stivale , ma lo zoom sul capoluogo milanese evidenzia una enorme punta dell’iceberg. Sensazioni? No, numeri. Basta incrociare i dati sugli immobili con quelli sui salari.

Metà dello stipendio se ne va solo per la casa (mutuo o affitto che sia). E devo pure rinunciare a una stanza, non riesco più a permettermela.

Una casa “abbordabile e sostenibile nel lungo periodo” è quella che non fa spendere più di un terzo del reddito netto. Siamo molto oltre questa soglia, in molti casi. Perché i prezzi medi di vendita delle case, a Milano, sono saliti di quasi il 50% dal 2015 ad oggi, i canoni di locazione del 25/30%, mentre l’aumento delle retribuzioni nello stesso lasso di tempo si ferma al 13% (in media: ma per operai e impiegati non si va oltre il 7%). Risultato: per quasi 9 residenti a Milano su 10 la ‘casa abbordabile’ non può andare oltre i 50 metri quadrati. E non parliamo solo delle zone più centrali, ma anche della periferia .

Quale casa mi posso permettere con 700 euro di mutuo?

Sempre in tema di metri quadri: con l’aumento dei tassi BCE la situazione si è aggravata, non solo per chi ha in essere un mutuo a tasso variabile, ma anche per chi vuol comprare casa e accenderne uno a tasso fisso: in questo secondo caso, trova condizioni molto peggiori rispetto a un anno e mezzo fa, quando la banca centrale non aveva iniziato ad aumentare il costo del denaro, e dovrà di fatto, rispetto alle condizioni di inizio 2022, rinunciare a una stanza, passando ad esempio da un trilocale, divenuto ormai troppo caro, a un bilocale.

Prendiamo ad esempio un finanziamento a tasso fisso a 30 anni, con rata mensile di 700 euro (la simulazione vale ovviamente per tutta Italia). La spesa per interessi è cresciuta così tanto che si potrà acquistare un immobile del valore di circa 150mila euro, non più di 190mila euro come era fattibile meno di due anni fa. In pratica, come detto, si dovrà rinunciare a una stanza.