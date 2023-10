Pil italia fermo a zero nel terzo trimestre. Crescita acquisita +0,7%

L'Istat stima che il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015 e corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al terzo trimestre del 2022

