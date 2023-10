L'italiana Perfetti acquisisce Trident: ricavi a 4 miliardi

Perfetti Van Melle conclude l’acquisizione delle gomme da masticare di Mondelēz International negli Stati Uniti, in Canada e in Europa come Trident, Dentyne e Bubbaloo, per citare i più famosi. L'azienda amplia il suo portafoglio che include marchi globali come Mentos, Chupa Chups e Airheads, rafforzando la sua posizione di leader globale nel settore dolciario, con un aumento del fatturato da tre a quattro miliardi di euro.