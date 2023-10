Tassi, Alfred Kammer (Fmi) alla Bce: "Non è il momento di tagliarli"

Il direttore del Dipartimento Europeo del Fondo: verrà il momento in cui potranno essere abbassati i tassi, ma quel momento non è ora. Urgenza richiede pazienza

Non bisogna abbassare la guardia sul fronte della lotta all'inflazione, né cedere alle critiche di una severità eccessiva e allentare quindi la politica monetaria: un taglio dei tassi di interesse in questo momento rappresenterebbe un "errore costoso" che l'Europa non può permettersi di correre. Questo in sintesi il messaggio del Fondo Monetario Internazionale, secondo quanto spiegato da Alfred Kammer direttore del Dipartimento Europeo dell'organizzazione di Washington. "Verrà il momento in cui potranno essere abbassati i tassi - ha detto - ma quel momento non è ora. Urgenza richiede pazienza".