La Germania è in recessione: nel 2023 Pil a -0,4%

Economia

Come tutti i conflitti, gli effetti negativi si riversano anche sul lato finanziario, in particolare a causa degli scambi tra materie prime e dei collegamenti con i diversi Paesi in tutto il mondo. Per esempio, l’Iran produce circa un terzo delle quantità di petrolio di Russia e Arabia Saudita, ma nell’ultimo paio di anni ha aggiunto circa un milione di barili al giorno